Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова показала отдых рысей в своем вольере.

— Весна окончательно пришла к рысям. Греются на теплой мульче, обходят вольер. На заднем фоне рычит Мизер, — оставила подпись к видеоролику руководитель столичного зоосада.

В самом деле, на кадрах видны две довольные, нежащиеся в лучах апрельского солнца пушистые кошки. Подписчики Telegram-канала Акуловой в свою очередь восхитились невероятной красотой и грацией рысей.

Светлана Акулова также поделилась кадрами с милым поведением кошки по кличке Муха. На опубликованном ролике представительница семейства кошачьих трется об ноги барана, которому киперы собираются стричь копыта.

Пресс-служба зоопарка 12 марта опубликовала кадры с расслабленным отдыхом гималайского медведя Фани. На видео косолапый лежит в своем вольере возле подвешенной на дереве шины и изредка толкает ее лапой.

Посетители Московского зоопарка теперь могут дольше наблюдать за жизнью животных из разных уголков России и мира, ведь зоосад перешел на весенний режим работы. Это связано с увеличением длины светового дня. Кто из обитателей зоопарка уже вышел в уличные вольеры, узнавала «Вечерняя Москва».