«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В столице в среду и четверг, 3 и 4 апреля, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

«Ветер, период предупреждения – с 9:00 3 апреля до 21:00 4 апреля. Местами порывы 15–17 м/с. Местами гроза, период предупреждения – с 10:00 3 апреля до 15:00 3 апреля», – говорится в сообщении.

Кроме того, предупреждение объявлено в Подмосковье.

«Ветер, период предупреждения – с 4:00 3 апреля до 4:00 5 апреля. Местами порывы 15–17 м/с. Местами гроза, период предупреждения – с 9:00 3 апреля до 18:00 3 апреля», – сообщает центр.

Также в области действует «оранжевый уровень» опасности из-за паводка – до 20:00 5 апреля.