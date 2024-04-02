Пятую новостройку передали под заселение в районе Фили-Давыдково по программе реновации

В районе Фили-Давыдково передана под заселение по программе реновации пятая новостройка, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Двухсекционная новостройка на ул. Кастанаевская, д. 32 органично вписывается в существующую городскую среду с развитой общественной и транспортной инфраструктурой. Архитектурные формы здания напоминают конструктивистский стиль прошлого века. Секции дома объединены пешеходной галереей. Фасад новостройки отделан бетонной плиткой в светло-бежевой и коричневой цветовой гамме. А современный облик зданию придает панорамное остекление лоджий», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

С 1 апреля жители д. 27 корп. 2, расположенного на ул. Кастанаевская начали переселение в новостройку. Новый дом построен на месте ранее расселенного и снесенного жилого дома.

Как уточнил Левкин, новостройка с подземной автостоянкой рассчитана на 105 квартир. В каждой сделан ремонт в нейтральных тонах по стандартам реновации.

«Специалисты департамента городского имущества 29 марта направили 162 жителям старого дома письма с предложениями современных квартир в новостройке на ул. Кастанаевская. Уже сегодня они могут приступить к осмотру жилья. С 1 апреля начинает работу центр информирования по переселению, в котором москвичам помогут с оформлением документов и проконсультируют по возникающим вопросам», – цитирует пресс-служба руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Переселение по программе реновации в районе Фили-Давыдково стартовало в 2018 году, на сегодня подготовлены для заселения пять новостроек. В новые квартиры с улучшенной отделкой по программе реновации уже переехали или продолжают оформлять необходимые документы на переезд жители 21 дома, из которых четыре полностью расселены, еще 16 после отселения демонтированы. На месте сноса ведется строительство пяти жилых многоквартирных домов.