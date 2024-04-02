Образовательный комплекс на 1 тыс. 250 мест планируется построить в Гольяново

В районе Гольяново планируется построить образовательный комплекс на 1 тыс. 250 мест, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«На ул. Амурская планируется построить образовательный комплекс, состоящий из школы и детского сада. Общая площадь составит 30,5 тыс. кв. м», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

По словам заммэра, социальный объект планируют построить за счет городского бюджета.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, которую цитирует пресс-служба, отметила, что образовательный комплекс разместится на участке площадью около 2,5 га. «В состав комплекса войдет школа на тысячу мест и детский сад на 250 мест. Были внесены изменений в правила землепользования и застройки, позволяющие проработать перспективное строительство данного образовательного объекта», – уточнила Княжевская.

Земельный участок расположен в районе Гольяново по адресу: ул. Амурская, д. 60 (ВАО).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на востоке столицы по программе реновации новое жилье уже получили около 18,6 тыс. горожан. Также в районе Метрогородок приступили к строительству двух детских садов. Кроме этого, там возведут школу. В Гольяново и Измайлово построят два образовательных комплекса, каждый из них будет состоять из школы и детского сада. В районах Соколиная Гора и Северное Измайлово появится две школы, а в Богородском строится пожарное депо.