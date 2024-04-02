Столичная Венеция: как будет выглядеть зона отдыха на территории «Южного порта»

Как благоустроят набережную бывшего грузового порта и какие природные зоны воссоздадут в парках — в материале mos.ru.

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Из бывшей промзоны — в современный и комфортный район. «Южный порт» стал крупнейшим проектом редевелопмента в Европе. На территории площадью более 640 гектаров построят жилые комплексы, школы, детские сады, инновационные производства и офисы.

«Южный порт» протянулся вдоль одного из самых широких участков Москвы-реки: расстояние до Нагатинской набережной по ту сторону суши превышает 800 метров. Поэтому архитекторы решили создать на береговой линии зону отдыха у воды. Корреспондент mos.ru узнал, как она будет выглядеть. Марина для яхт, понтонный бассейн, плавучие бани — и это не все, чем удивит Столичная Венеция.

От грузового порта к московской «даче»

Город взял курс на реорганизацию бывших промзон. Неэффективно используемые участки превращаются в современные кварталы, в том числе по программе комплексного развития территорий. И «Южный порт» — один из крупнейших. Сегодня он находится в запустении: пустыри, склады, отсутствие прогулочных дорожек и доступа к воде. Но в прошлом порт играл важную роль в жизни Москвы, отметил директор по строительству компании «Аеон Девелопмент» проекта «Южный порт» Александр Крюков.

История “Южного порта” начинается в конце 1930-х годов. По окончании строительства канала Москва — Волга в 1937-м в столицу стали прибывать многотонные грузовые суда, которые нужно было где-то разгружать. Так появились три порта: Северный, Западный и Южный. В те годы в Москве развернулась грандиозная стройка. Щебень, песок, смеси прибывали в том числе в Южный речной порт, чтобы потом “сесть на рельсы” и отправиться на участок работ. В память об истории этого места мы хотим реконструировать 49-метровый башенный кран, который раньше разгружал тут баржи. Он станет достопримечательностью нового района Александр Крюков директор по строительству компании «Аеон Девелопмент» проекта «Южный порт»

Отсылкой к истории станет и арт-объект из бетонных плит в форме пирамиды. Раньше ими был вымощен грузовой порт. Плиты будут украшать набережную и напоминать о прошлом «Южного порта».

В остальном же бывшая промзона полностью преобразится. Для нее разработали единую архитектурную концепцию, реализацией которой займутся четыре застройщика. Они объединились в ассоциацию девелоперов. На вопрос о том, зачем нужно несколько исполнителей, ответил Алексей Фокин, директор проекта Portland девелопера Forma.

Девелоперы работают в команде, дополняя задумки друг друга, но при этом у каждого есть возможность привнести собственное видение в свой проект. Тем более “Южный порт” находится в уникальном уголке города, возле самого широкого участка Москвы-реки. Нам важно раскрыть его потенциал: подчеркнуть красоту акватории, а также создать новую зону отдыха, где можно провести досуг с удовольствием и пользой Алексей Фокин директор проекта Portland девелопера Forma

По словам Александра Крюкова, архитекторы стремятся сломать стереотип о том, что отдохнуть в теплую погоду приятно только на даче.

«Сегодня Москва активно реконструирует прибрежные территории: можно искупаться, позагорать, поужинать с видом на реку, не выезжая за пределы МКАД. “Южный порт” тоже станет своего рода дачей в городе», — обещает он.

Цветущие поля и лежачий небоскреб

По набережной «Южного порта» можно будет гулять, наслаждаясь водными просторами и видом на дикий уголок природы — Бобровый остров.

«В районе набережной разобьют парки, скверы и аллеи общей площадью около 25 гектаров. В зеленых уголках воссоздадут разные природные зоны: смешанные и хвойные леса, степи с высокими травами и злаками, тропики, цветущие поля», — поделился Александр Крюков.

Набережную поделят на пешеходную зону, беговые и велосипедные дорожки. У воды установят лавочки и качели. Береговую линию подчеркнет подобие лежачего небоскреба.

«Дома расположатся плотно, как бы сливаясь в единое целое — горизонтальный небоскреб. Как в Венеции и Амстердаме, они будут словно вырастать из воды. На первой линии проектируем здания от пяти до 10 этажей с разными фасадными решениями. Они станут лицом набережной», — уточнил Александр Крюков.

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Марина для яхт, понтонный бассейн и плавучие бани

В теплое время года в «Южном порту» развернется курорт у Москвы-реки. Здесь заработает «парковка» для яхт-клуба — марина, рассчитанная примерно на 100 судов. В ней будут стоять частные и арендные яхты, прокатные лодки, катамараны. С наступлением холодов все суда отправят на зимовку.

В жаркую погоду можно будет искупаться в бассейне. Он расположится на понтонах, как бы в продолжении реки. Вокруг бассейна установят лежаки. Алексей Фокин убежден, что переменчивый климат Москвы не повлияет на популярность открытых бассейнов.

«Аналогичные бассейны есть в парках “Фили” и “Сокольники”. Мы подумали, что в таком живописном месте, как “Южный порт”, должен быть бассейн под открытым небом», — подчеркнул он.

Кроме этого, архитекторы думают обустроить на набережной волейбольную площадку. Она тоже будет доступна летом. Но и в холодную пору жизнь в «Южном порту» не остановится. Плавучие бани будут открыты круглый год.

«Лечебные и расслабляющие процедуры полезны для здоровья, особенно когда живешь в условиях длительной зимы и ритма большого города. Мы прорабатываем проект спа-комплекса на территории порта. В него будут входить термы и бассейны с подогревом — в них приятно купаться, даже когда все вокруг в снегу. Кроме того, на понтонах круглогодично будут работать рестораны», — рассказал Александр Крюков.

Станция метро, канатная дорога и другие задумки проектировщиков

Путь до московского курорта будет быстрым и удобным. В будущем рядом откроется станция «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метро. С примыкающей к ней пешеходной эстакады организуют выход к Москве-реке. Продуманы и дороги. В прошлом году запустили движение на южном участке Московского скоростного диаметра от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской. А еще планируется построить трассу Печатники — Братеево.

Помимо этого, обсуждается возможность проложить к «Южному порту» канатную дорогу. Туристический маршрут может связать музей-заповедник «Коломенское», Бобровый остров и развлекательный центр «Остров мечты». Также архитекторы выдвинули идею построить в новом районе парящий мост.

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