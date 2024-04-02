Программу амбассадоров столичного бизнеса расширили еще на 2 страны

Программу амбассадоров московского бизнес-сообщества расширили еще на две новые дружественные РФ страны – Вьетнам и Малайзию. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития города.

© пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Заммэра Наталья Сергунина подчеркнула, что пилотный проект запустили еще в прошлом году. В настоящее время столица продолжает активно развивать деловые отношения со странами Азии.

"Объем несырьевого экспорта в Малайзию в прошлом году вырос почти в два раза. Масштабирование программы сделает сотрудничество с этой страной еще эффективнее", – подчеркнула Сергунина.

Она объяснила, что под амбассадорами понимаются российские специалисты, проживающие долгое время в определенной стране и выстраивающие там связи с местными предпринимателями. Именно они и помогают в рамках проекта столичным экспортерам искать надежных партнеров и новые рынки.

"При поддержке амбассадоров столичные компании уже заключили экспортные контракты на сумму около 300 миллионов рублей", – сказала она.

В частности, фирмы открыли поставки симуляторов для подготовки медицинского персонала и тренажеры для обучения машинистов метрополитена в Индию, а в Египте оказались востребованы турникеты с электронными датчиками прохода и торговое оборудование.

Ранее стало известно, что столичные участники туристического рынка за 2023 год стали участниками бизнес-миссий 10 стран, а также присоединились к 15 международным выставкам. Благодаря этому столичные специалисты заключили порядка 2,5 тысячи международных контрактов.