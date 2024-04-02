Число субъектов МСП в Москве увеличилось на 6,3 процента за год

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в столице на начало марта достигло 908 тысяч, увеличившись за год на 6,3 процента. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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— Наиболее активно развивается индивидуальное предпринимательство: за год число таких субъектов выросло на 11 процентов и к началу марта 2024 года превысило 427 тысяч, — отметил он.

Таким образом число юридических лиц достигло 481 тысячи, увеличившись по сравнению с мартом прошлого года на 2,4 процента.

Также представитель мэрии рассказал, что в 2023 году инвесторы арендовали по итогам торгов более пяти гектаров земли для строительства коммерческой недвижимости. На предоставленных городом участках инвесторы возводят объекты для развития столичной инфраструктуры. Среди них — магазины, транспортные предприятия и жилье.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что за 2023 год столичные предприниматели использовали бесплатный сервис «Малый бизнес Москвы» свыше 140 тысяч раз. Он помог им решить вопросы, связанные с регистрацией бизнеса, контролем контрагента и получением городской поддержки.