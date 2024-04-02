Собянин: Зимние ярмарки выходного дня посетили полмиллиона человек

В Москве работает 26 ярмарок круглогодичного формата, а в конце апреля откроются сезонные ярмарки выходного дня.

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Зимние ярмарки выходного дня с февраля посетили полмиллиона человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Москвичам очень понравились торговые площадки нового формата. Они удобно расположены рядом с жилыми домами и остановками городского транспорта.

«С момента открытия ярмарок было продано 240 тонн продуктов. Наибольшей популярностью у горожан пользуются фрукты и овощи, мясная продукция и рыба», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Сегодня в Москве работает 26 ярмарок выходного дня круглогодичного формата. В конце апреля откроются традиционные сезонные ярмарки выходного дня, а это еще около 30 площадок.