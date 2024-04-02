Москвичам пообещали до 23 градусов тепла во вторник

Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков и температура воздуха до 23 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 21 - плюс 23 градусов тепла. В ночь на среду температура может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер южный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от плюс 18 до плюс 23 градусов, в ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.