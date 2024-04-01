«Укладывается спать»: Московский зоопарк показал завершающих этап дня Катюши

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 1 апреля, поделилась кадрами с готовящейся отправляться спать пандой Катюшей.

На опубликованном видео медвежонок пытается внять самую удобную для сна позу. В качестве кровать панда выбрала деревянное сооружение в вольере, на вершине которого и планирует отдохнуть.

— Катюша укладывается спать А вы? Что делаете?, — следует из подписи к публикации.

Днем ранее Светлана Акулова опубликовала ролик, на котором малышка-панда Катюша пытается справиться с кусочком моркови своей мамы. На видео медвежонок сидит в кучке бамбука и с особым усердием пытается «побороть» морковь. Для этого Катюша меняет позы и углы укуса твердого овоща.

Родившаяся летом в Московском зоопарке Катюша будет пребывать с мамой Диндин, пока ей не исполнится два года. Об этом в интервью сообщила генеральный директор зоосада. Потом малышке-панде потребуется вольер с уличной территорией, внутренней и карантинной зонами.

Гендиректор зоосада рассказала, какие способы используют киперы зоосада, чтобы отвлечь малышку-панду во время взвешивания. В сопутствующем ролике китайский медвежонок играет с белым мячом в своей кроватке.