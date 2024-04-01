Глава Мосгордумы предложил лицензировать квесты

Лицензирование квестов необходимо ввести на федеральном уровне в России для повышения качества и безопасности их проведения. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Мы все обеспокоены новым трагическим случаем - девятилетняя девочка серьезно пострадала при участии в хоррор-квесте в Москве. Несколько лет назад Москва предложила первой в России ввести правовое регулирование безопасности участников квестов, в особенности если таковыми являются несовершеннолетние. Отмечу, что цель этого одна - не ограничить работу организаторов квестов, а повысить качество и безопасность оказываемых услуг. Думаю, что нужно снова вернуться к этому вопросу и предусмотреть внесение изменений в действующее законодательство", - сказал Шапошников.

По его словам, "универсальным механизмом, позволяющим закрепить на федеральном уровне обязательный минимум конкретных требований к какому-либо виду деятельности, является лицензирование". "И сами организаторы квестов поддерживают эту идею", - заверил спикер столичного парламента.

Речь идет о внесении изменений в статью 14 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статью 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".

"Предлагается проводить экспертизу (социальную, психологическую, педагогическую, санитарную) квестов с участием несовершеннолетних (наравне с компьютерными или настольными играми), предусмотреть обязанность для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области организации и проведения квестов с участием несовершеннолетних, заключить договор страхования гражданской ответственности", - пояснил Шапошников.

Также предлагается внести изменение в статью 12 Федерального закона № 99 в части дополнения перечня видов деятельности, на которые требуются лицензии (деятельностью в области организации и проведения квестов с участием несовершеннолетних) для предотвращения возможного ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан (в том числе несовершеннолетним) и пресечения предполагаемых нарушений организациями или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по организации и проведению квестов, заключил глава Мосгордумы.

Об инциденте

Ранее в пресс-службе ГСУ СК России по столице сообщили ТАСС, что возбуждено уголовное дело по факту травмирования 9-летней девочки во время квеста в торговом центре на юге города. Как уточнила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, девочка пока находится в больнице. Омбудсмен взяла ситуацию на контроль.

По данным следствия, 30 марта во время прохождения игрового квеста в одном из торговых центров на Автозаводской улице в Москве 9-летняя девочка провалилась в открывшуюся нишу. После случившегося девочка была доставлена в больницу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что расследование возбужденного уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства. Ранее по факту случившегося прокуратура провела проверку.