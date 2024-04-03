Пеликанов из Московского зоопарка перевели в открытые вольеры

Пеликанов из Московского зоопарка перевели в уличные вольеры в связи с потеплением. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Теперь птицы будут жить у открытого пруда, передает агентство.

Также в уличный вольер выпустили сурикатов из Московского зоопарка. Генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова поделилась видеороликом с радующимися весне зверьками.

Пресс-служба Московского зоопарка также опубликовала видео с необычным и индивидуальным досугом семейства мангустовых. На кадрах один из зверьков активно трет стеклянную стенку вольера и ее деревянные элементы, в то время как два его сородича выбрали менее энергозатратное занятие — сон.

Посетители Московского зоопарка теперь могут дольше наблюдать за жизнью животных из разных уголков России и мира, ведь зоосад перешел на весенний режим работы. Это связано с увеличением длины светового дня. Кто из обитателей зоопарка уже вышел в уличные вольеры, узнавала «Вечерняя Москва».