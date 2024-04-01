Москвичи обнаружили в доме необычного грызуна

На юге Москвы спасатели выловили проникшую в жилой дом ондатру. Внимание на ситуацию обратили в сообществе ГКУ «Московский авиационный центр» в социальной сети «ВКонтакте».

Утром в понедельник, 1 апреля, жители дома на улице Академика Семенова в районе Южное Бутово обнаружили необычного грызуна в подвале и приняли его за огромную крысу, заявив, что она «бегает и пугает людей». Приехавшие на место спасатели увидели ондатру, которая забилась в угол и испытывала стресс. На видео попал момент, как спасатель выпускает животное в ближайший водоем, после чего зверь уплывает.

В марте сообщалось, что жильцы одной из квартир многоэтажки, расположенной на проезде Шокальского в районе Северное Медведково, обнаружили в своей спальне змею.