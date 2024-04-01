Москвичам рассказали об обновлении систем газоснабжения в жилых домах

В порядка 1,9 тысячи жилых домов специалисты обновили системы газоснабжения по программе капремонта. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Проводим работы по обновлению не только внешнего вида дома — фасада, крыши и входной группы, но и инженерных систем. С 2017 года выполнили капремонт внутридомовых систем газоснабжения в 1866 многоквартирных домах, — рассказал он.

Газовые стояки внутри многоквартирного дома — общедомовое имущество, поэтому собственники квартир должны своевременно обеспечить доступ специалистов к местам проведения работ, напомнили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Всего в этом году в региональную программу капитального ремонта включили свыше 2,3 тысячи многоквартирных домов. Больше всего жилья обновят в Центральном административном округе — 463 здания, в Северном — 318 многоэтажек, в Южном — 247 домов.

Вместе с этим в городе активно реализовывается программа реновации жилого фонда. Так, на текущий момент в столице проектируется и строится 460 домов общей площадью свыше 8,8 миллиона квадратных метров.