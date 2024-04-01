Более миллиона тюльпанов, гиацинтов и нарциссов расцветет в столичных парках к началу мая

К концу апреля – началу мая в столичных парках расцветет более миллиона тюльпанов, гиацинтов и нарциссов, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента культуры.

«Уже к майским праздникам москвичи смогут любоваться распустившимися цветами. К концу апреля – началу мая в столичных парках расцветет более миллиона тюльпанов, гиацинтов и нарциссов. Многие виды растений относятся к краснокнижным», – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

Так, в Парке Горького осенью высадили более 250 тыс. тюльпанов и около 20 тыс. нарциссов. В музее-заповеднике «Царицыно» посетители смогут увидеть более 250 тыс. мелколуковичных растений и около 100 тыс. тюльпанов.

«А в Бабушкинском парке с приходом весны зацветает поляна раннецветущих растений у центра творчества и досуга. Эту поляну парк создает на протяжении пяти лет», – добавили в пресс-службе.

Там напомнили, что за срыв краснокнижных растений грозит ответственность.