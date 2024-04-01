Температура в Москве побила рекорд 41-летней давности

В Москве установлен новый рекорд температуры для 1 апреля. Об этом сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В 12:00 1 апреля на ВДНХ температура воздуха достигла 20,3 градуса, что стало новым суточным рекордом. Пик тепла придется на период 15:00 – 16:00, и станет теплее еще на 1–2 градуса. Первоапрельская шутка погоды удалась! В воздухе – май, а на земле – апрель», – написала Позднякова.

Предыдущий рекорд для 1 апреля был установлен в 1983 году – 17,8 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил Агентству «Москва», что в понедельник в столице прогнозируется от плюс 18 до плюс 20 градусов, по области – до плюс 21 градуса.