Жилой дом построят в поселении Мосрентген по программе реновации

В рамках программы реновации столичного жилфонда на территории поселения Мосрентген в ТиНАО будет построен дом площадью больше 7 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиану Княжевскую.

«В поселении Мосрентген Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) в рамках проекта квартальной застройки возведут дом площадью более 7 тыс. кв. м по программе реновации. Программа реновации сегодня одна из самых обсуждаемых и ожидаемых для людей, чье жилье уже давно морально устарело или находится в предаварийном состоянии. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед нами не просто задачу построить новые дома, а принципиально улучшить городскую среду в тех районах, где обновляется жилой фонд», – приводятся в сообщении слова Княжевской.

Уточняется, что дом будет располагаться на участке площадью 0,91 га на территории пос. завода Мосрентген, вл. 5. Для строительства здания выпущен градостроительный план земельного участка.

«Программа реновации в обозримом будущем существенно обновит инфраструктуру Мосрентгена, которая прошла серьезные испытания временем и сегодня не отвечает современным требованиям комфортного жилья с развитой городской средой. Строительство реновационных домов будет сопровождаться появлением в районе новых социальных объектов, автомобильных дорог и многофункциональных досуговых центров», – подчеркнула Княжевская.

В пресс-службе добавили, что всего на территории ТиНАО в программу реновации включен 251 дом, где проживают более 22 тыс. человек. Для их волнового переселения подобрано 13 стартовых площадок.