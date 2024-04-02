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Москвичам предсказали снег после жары

Рекордная жара, пришедшая в Москву в понедельник, 1 апреля, и вторник, 2 апреля, сменится похолоданием, предупредили синоптики Росгидрометцентра.

Москвичам предсказали снег после жары
© РИА Новости

В среду, 3 апреля, ночью температура составит 11−13 градусов, по области 8−13 градусов. Днем ожидается небольшой дождь и похолодание до 15−17 градусов в столице и 13−18 в Подмосковье. Ожидаются также порывы ветра до 15−20 метров в секунду.

В четверг, 4 апреля, ночью местами пройдет небольшой дождь, температура в Москве составит 5−7 градусов, по области 3−8 градусов. Днем местами небольшие осадки, температура в столице 7−9 градусов, в области 6−11 градусов. Порывы ветра в этот день могут достигать 15 метров в секунду.

Ночью на пятницу, 5 апреля, похолодает до минус 3 — плюс 2 градусов. Ожидаются небольшие осадки. Днем температура также составит 3−8 градусов. В субботу, 6 апреля, ночью похолодает до минус 4 — плюс 1 градуса. Днем ожидается 6−11 градусов.

Синоптики также предупредили о продолжении таяния снега, а также небольшие осадки в снежной фазе и условия для гололедицы ближе к выходным.

Ранее специалист по природным катастрофам Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов предупредил россиян об аномально жарком лете 2024 года.

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