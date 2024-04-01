Новый суточный рекорд тепла для 1 апреля установлен в Москве

В столице установлен новый суточный рекорд тепла для 1 апреля, теперь он составляет плюс 21,6 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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— Также рекорды обновлены подмосковных в Можайске — плюс 21,2 и в Коломне — плюс 20,4, — написал синоптик в своем Telegram-канале.

31 марта Москва и Санкт-Петербург обновили температурные максимумы с начала 2024 года. Так, в столице были зафиксированы рекордные 16,7 градуса выше нуля, а в Питере — плюс 14,5 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что уже 1 апреля столбики термометров поднимутся еще выше.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что по-летнему теплая погода ожидается в столичном регионе 2 апреля. В этот день столбики термометров будут показывать от 20 до 22 градусов выше нуля.

Несмотря на это руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москве и Подмосковье в конце недели прогнозируются заморозки до минус трех градусов. Специалист отметил, что в первые два дня апреля средняя температура будет больше соответствовать климатическим значениям конца мая, но затем опять вернется к значениям, характерным для конца марта.