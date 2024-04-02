Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Продолжается строительство станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метро. Работы завершены на треть.

«Мы приступили к строительству одного из самых больших радиусов метро — Рублево-Архангельского, от Москва-Сити всего 18,5 километра. Эта линия улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей, также разгрузит Новорижское шоссе. Важная и достаточно непростая стройка будет реализовываться в несколько этапов», — отметил Сергей Собянин во время посещения строящейся станции.

Решение о проектировании и строительстве Рублево-Архангельской линии Мэр Москвы принял в 2012 году. Она пройдет от делового центра «Москва-Сити» до микрорайона Рублево-Архангельское за МКАД с пересадками на Московское центральное кольцо (МЦК), Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ) метро.

Первые две станции будущей ветки, «Деловой центр» и «Шелепиха», были открыты в 2018-м в составе БКЛ.

В 2021 году начались работы по строительству первого и второго пусковых комплексов Рублево-Архангельской линии от «Шелепихи» до «Липовой рощи» протяженностью 12,7 километра с новыми станциями, среди которых:

— «Звенигородская» — в районе Хорошево-Мневники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда;

— «Народное Ополчение» (пересадочная на одноименную станцию Большой кольцевой линии) — вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова;

— «Бульвар Генерала Карбышева» — параллельно улице Маршала Тухачевского на пересечении с бульваром Генерала Карбышева;

— «Серебряный бор» — вдоль улицы Паршина и неподалеку от пересечения с Живописной улицей;

— «Строгино» (пересадочная на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии) — вдоль Строгинского бульвара;

— «Липовая роща» — на территории Московской области вдоль МКАД — между Новорижским шоссе и территорией жилой и общественной застройки «Спутник».

Сейчас завершена проходка перегонных тоннелей между «Народным Ополчением» и «Звенигородской». Ведутся работы по строительству станций «Народное Ополчение», «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева». Планируется начать проходку тоннелей на участке «Народное Ополчение» — «Бульвар Генерала Карбышева».

«На “Народном Ополчении” на 90 процентов уже готовы ограждающие конструкции, выполнено присоединение к Большой кольцевой линии. На сегодняшний день монолитные конструкции закончены, половина проходки до “Звенигородской” уже выполнена, щиты готовы стартовать, соответственно, готовимся к старту на Карбышева», — рассказал Сергей Кидяев, генеральный директор АО «Объединение “Ингеоком”».

По его словам, на Бульваре Генерала Карбышева также подготовлена площадка для старта 10-метрового тоннелепроходческого щита.

Градостроительная документация по третьему пусковому комплексу — продлению Рублево-Архангельской линии от станции «Липовая роща» до Рублево-Архангельского со станциями «Рублево-Архангельское» и «Ильинская» — находится в стадии разработки.

Открытие Рублево-Архангельской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание более 800 тысяч нынешних и будущих жителей северо-западных районов Москвы, включая кварталы реновации и территории комплексной застройки. В том числе недалеко от новых станций будут проживать свыше 435 тысяч человек. У пассажиров появится возможность выбирать более удобные маршруты при поездках по городу.

Кроме того, новая ветка обеспечит транспортную доступность перспективного жилого комплекса «СберСити» в Рублево-Архангельском с населением 56 тысяч человек и 70 тысяч сотрудников.

Благодаря новой ветке метро снизится нагрузка на Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую линии, жителям удобнее будет добираться до популярных мест отдыха в районе Строгино. Сократится интенсивность движения автотранспорта по Московскому скоростному диаметру, Звенигородскому, Новорижскому шоссе и прилегающим улицам, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию на северо-западе города.

«Строящаяся станция расположена вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова. Здесь запланированы два подземных вестибюля с выходами на обе стороны улицы и проспекта», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Прогнозируется, что на момент открытия станции «Народное Ополчение» ее пассажиропоток будет составлять около 16 тысяч человек в сутки.

Станция улучшит транспортное обслуживание более 180 тысяч жителей района Хорошево-Мневники, из которых свыше 90 тысяч человек проживают неподалеку. Они смогут быстрее добираться как до делового центра «Москва-Сити», так и в западные районы города. Например, путь до станции метро «Строгино» сократится в 3,5 раза.

Главными элементами архитектурного оформления станции станут два ряда ярко освещенных колонн сложной формы, плавно переходящих в своды зала. Их облицовку выполнят из стали.

Подвесной потолок составят из трехслойных алюминиевых панелей с сотовым заполнением белого цвета и алюминиевой рейкой черного цвета со встроенными линиями светодиодных светильников.

Полы и стены облицуют полированными плитами светло-серого гранита, цоколи путевых стен и колонн — гранитом черного цвета, а сами путевые стены — черными алюминиевыми сотовыми панелями.

Как и все новые станции, «Народное Ополчение» строится максимально удобной для пассажиров. Здесь будут установлены турникеты с функцией оплаты проезда банковской картой и по биометрии, автоматы по продаже билетов и понятная навигация в едином стиле.

Сейчас на станции завершены работы по устройству ограждающих конструкций котлована. Возводятся основные конструкции, ведется разработка грунта и обратная засыпка. Объект готов на 33 процента.

Итоги реализации программы строительства Московского метрополитена

С 2011 года Правительство Москвы завершило строительство и реконструкцию 238,2 километра линий, 114 станций, четырех дополнительных вестибюлей, 12 электродепо Московского метрополитена и МЦК. Сеть метро выросла в 1,6 раза.

Кроме того, совместно с ОАО «Российские железные дороги» введены в эксплуатацию линии первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. Это 303 километра путей и 136 станций.

Новые линии и станции московского метро, МЦК и МЦД

Люблинско-Дмитровская линия:

— участок от станции «Марьино» до станции «Зябликово» (три станции);

— участок от «Марьиной Рощи» до «Физтеха» (девять станций);

— второй выход (вестибюль) станции «Марьина Роща»;

— второй вестибюль станции «Петровско-Разумовская»;

— второй вестибюль «Окружной».

Калининская и Солнцевская линии:

— участок от станции «Новогиреево» до станции «Новокосино» (одна станция);

— участок от «Делового центра» до станции «Аэропорт Внуково» (14 станций).

Замоскворецкая линия:

— участок от станции «Красногвардейская» до станции «Алма-Атинская» (одна станция);

— станция «Технопарк»;

— участок от «Речного вокзала» до «Ховрина» (две станции).

Арбатско-Покровская линия:

— участок от станции «Митино» до станции «Пятницкое шоссе» (одна станция).

Таганско-Краснопресненская линия:

— участок от станции «Выхино» до станции «Котельники» (три станции);

— станция «Спартак».

Бутовская линия:

— участок от станции «Улица Старокачаловская» до станции «Битцевский парк» (две станции).

Сокольническая линия:

— участок от станции «Юго-Западная» до станции «Коммунарка» (семь станций).

Кроме того, на Некрасовской линии появилось семь станций, на Большой кольцевой — 31, а на Филевской — второй вестибюль станции «Международная».

На МЦК построена 31 станция, а на четырех МЦД — 136 станций, из которых 53 — пересадочные на линии метро, МЦК и другие диаметры.

Построено или реконструировано 12 электродепо — это «Митино», «Братеево», «Печатники», «Выхино», «Планерное», «Нижегородское», «Лихоборы», «Солнцево», «Владыкино», «Руднево», «Сокол» и «Аминьевское».