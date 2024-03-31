В районе Очаково-Матвеевское появится пешеходный бульвар

В районе Очаково-Матвеевское обустраивают пешеходный бульвар. Он расположен на Очаковском шоссе недалеко от станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии метро.

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«В рамках строительства четырех жилых кварталов в районе Очаково-Матвеевское проводится обустройство пешеходного бульвара протяженностью более 1,6 километра. Вдоль него будут размещены детская и спортивная площадки. Открытие первого этапа бульвара планируется летом текущего года. Он будет доступен для всех горожан», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Кроме того, на территории бульвара сделают сухой фонтан, который в вечернее время будет подсвечиваться разноцветными огнями.

В 2025 году планируется второй этап благоустройства — недалеко от бульвара появится площадка для выгула животных и спортивная зона с местом для катания на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах. Также сделают площадку для мини-футбола.

Как пояснил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, организация мест для отдыха, досуга и прогулок — один из основных факторов, который делает жилой квартал комфортным.

«В этом случае бульвар выполняет сразу несколько функций. Во-первых, создает новые точки притяжения. А во-вторых, связывает инфраструктуру всего района: соцобъекты, дома, магазины, торговый центр и станцию метро. Немаловажно, что визуально элементы благоустройства являются продолжением архитектуры жилых корпусов», — добавил Сергей Кузнецов.

Работы проводят в рамках проекта благоустройства Матвеевского кластера — территории площадью 27 гектаров, которая объединяет четыре жилых комплекса. Всего здесь появится 1,47 миллиона квадратных метров жилья.