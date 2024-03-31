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Тишковец: Снежный покров в Москве сойдет к 4 апреля

Постоянный снежный покров в Москве сойдет к 4 апреля. Об этом в воскресенье сообщил в соцсетях ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Стало известно, когда сойдет снежный покров в Москве
© Парламентская газета

По его словам, на станции ВДНХ высота сугробов снизилась на три сантиметра и сейчас составляет восемь. В районе Тушино — порядка двух сантиметров, на метеостанции МГУ — один.

В Московской области снежный покров сходит быстрее, добавил синоптик. Так, сугробов уже не наблюдается в Дмитрове, Можайске, Клину, Серпухове, Павловском Посаде, Кашире и Коломне. А в Михайловском и Ново-Иерусалиме сугробы до сих пор имеют высоту в десять и семь сантиметров соответственно.

Как писала «Парламентская газета», накануне в столице обновился температурный максимум нынешнего года. Столбики термометров на ВДНХ показали 11 градусов тепла. Предыдущий максимум в плюс 10,2 градуса фиксировали в среду.

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