Стало известно, когда сойдет снежный покров в Москве

Постоянный снежный покров в Москве сойдет к 4 апреля. Об этом в воскресенье сообщил в соцсетях ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на станции ВДНХ высота сугробов снизилась на три сантиметра и сейчас составляет восемь. В районе Тушино — порядка двух сантиметров, на метеостанции МГУ — один.

В Московской области снежный покров сходит быстрее, добавил синоптик. Так, сугробов уже не наблюдается в Дмитрове, Можайске, Клину, Серпухове, Павловском Посаде, Кашире и Коломне. А в Михайловском и Ново-Иерусалиме сугробы до сих пор имеют высоту в десять и семь сантиметров соответственно.

Как писала «Парламентская газета», накануне в столице обновился температурный максимум нынешнего года. Столбики термометров на ВДНХ показали 11 градусов тепла. Предыдущий максимум в плюс 10,2 градуса фиксировали в среду.