Москвичей пригласили на бесплатные онлайн-курсы по развитию софт-навыков

Семь бесплатных онлайн-курсов по развитию софт-навыков и карьерному росту пройдут в апреле. Их подготовил Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.

Специалисты помогут горожанам улучшить свои профессиональные навыки или освоить новую профессию. Участникам курсов расскажут о построении карьеры в ИТ-сфере, формировании эффективной команды единомышленников, улучшении продаж и правилах поведения на деловых мероприятиях.

Например, курс «Теория деятельности для работы и жизни» будет интересен тем, кто увлекается психологией, а «Смена курса: войти в айти» — информационными технологиями.

Количество участников не ограничено, записаться можно сразу на несколько курсов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Жителей столицы, которые начинают свой путь в предпринимательстве, пригласили пройти бесплатный онлайн-курс «Бизнес на прокачку». Он начинается 1 апреля и будет состоять из пяти обучающих вебинаров.

Кроме того, стартовал прием заявок на третий поток программы «Академия инноваторов». Программа предоставляет экспертное сопровождение для развития идей и доработки предпринимательских проектов, а также доступ к заказчикам и инвесторам.