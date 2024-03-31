Москвичей предупредили о возвращении зимней погоды

Аномально теплая погода, которая ожидается в начале следующей недели в Москве, сменится на холодную, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Также прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, метеоролог не исключил появления первых весенних гроз.

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Из-за резкой смены погоды похолодание может показаться довольно неприятным. Также прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. В начале апреля в столичном регионе вероятны и первые весенние грозы, — поделился Шувалов.

При этом в начале недели в столице ожидается аномально теплая погода, днем воздух прогреется до 15–20 градусов, ночью столбики покажут отметку в семь градусов тепла. Самым жарким днем станет 2 апреля, уточнил метеоролог.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова ранее заявила, что на юге европейской части России в выходные дни ожидается кратковременное ухудшение погоды с дождями и порывистым ветром, однако температура воздуха будет превышать норму. По ее словам, максимальные значения прогнозируются в диапазоне плюс 14–20 градусов, а в республиках Северного Кавказа воздух прогреется до 21 градуса тепла.

Ранее стало известно, что в 2024 году в нескольких частях света по всему миру будет наблюдаться рекордно жаркая погода до июня текущего года. Причиной потепления станет продолжающийся феномен Эль-Ниньо. Тепло, которое выбрасывается из западной части Тихого океана, приведет к повышению годовых средних глобальных приземных температур в ускоренном темпе.