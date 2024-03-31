«Оранжевый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за угрозы паводка

В период с 31 марта до 2 апреля в Московской области будет действовать «оранжевый» уровень опасности из-за угрозы паводка. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.

— В результате складывающейся синоптической обстановки на фоне подъема весеннего половодья в Московской области в период с 31 марта по 2 апреля 2024 года увеличится интенсивность подъема уровня воды, что приведет к формированию на малых и средних реках Московской области опасного явления «высокое половодье», — говорится в сообщении.

Предупреждение будет действовать до 0:00 2 апреля, передает агентство городских новостей «Москва».

Высокое половодье ожидается в Московской области в период с 31 марта по 2 апреля. Явление может коснуться рек Протва, Москва, Лусянка, Искона, Волошня, Катыш и Нерская.

Спасатели усилили контроль безопасности на столичных реках и водоемах в связи с таянием льда и половодьем. Специалисты регулярно замеряют толщину льда, а также контролируют 170 мест возможного несанкционированного купания или рыбной ловли.