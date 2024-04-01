Вильфанд предупредил о ночных заморозках в Москве

Температура в ночь на пятницу понизится до отрицательных значений из-за северных воздушных масс, которые начнут поступать в Москву с четверга. Кроме того, дневные температуры вернутся к уровню климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В четверг уже заметное понижение температуры, потому что воздушные массы будут поступать уже с севера, а ночью пятницы температуры станут отрицательными. Температурный фон понизится на 12-13 градусов по сравнению со вторником", - сказал он.

По словам метеоролога, в ночь на четверг в Москве и области температура будет на уровне 2-4 градусов выше нуля, днем в Москве - плюс 6-9 градусов, по области - до плюс 11 градусов. Ночью пятницы похолодает, температурный фон будет на уровне от минус 4 до плюс 1 градуса, днем - плюс 5-8 градусов, что близко к норме, отметил Вильфанд.