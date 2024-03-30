В Москве зафиксировали самый теплый день 2024 года

В субботу днем температура воздуха в столице поднялась до 11 градусов тепла. Это самый высокий показатель с начала года. В первые дни апреля может быть установлен новый рекорд – до +18 градусов, после чего начнутся грозы и заморозки. Такой прогноз дал представитель центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в полдень температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в плюс 11 градусов — это самый высокий показатель, зафиксированный в Москве с начала года», — написал Леус в Telegram-канале.

При этом воздух продолжает нагреваться. Точное значение сегодняшнего максимума будет известно в субботу после 21:00.

Синоптики предрекают, что уже завтра рекорд будет побит. Продолжится потепление и в первые два дня апреля. Более того, 1 и 2 апреля, возможно, обновят суточные рекорды максимальной температуры воздуха за всю историю инструментальных наблюдений за погодой.

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Предыдущие рекорды зафиксировали 1 апреля 1983 года (+17,8) и 2 апреля 1951 годом (+17,4).

Это будет пик тёплой волны. Однако в среду, 3 апреля температура начнется понижаться, местами возможны первые весенние грозы.

В четверг будет пасмурно, температура упадет ниже 10 градусов. В ночь на пятницу в Москву вернутся заморозки.