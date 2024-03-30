На московские фермерские ярмарки товары привезут из 40 регионов

На межрегиональные ярмарки Москвы фермерские продукты везут из 40 регионов России. Среди представленных товаров есть как обычные продукты повседневной продуктовой корзины, так и необычные продукты питания. Так, например, из Псковской области в столицу везут улиток в специальном соусе. Разводят деликатес на улиточной ферме в Невельском районе. Готовую продукцию покупателю нужно только разогреть в духовке и подать на стол.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, улитки — не просто деликатес, в них содержатся витамины А, Е, К и группы В, холин, а также необходимые человеку минеральные вещества, среди которых калий, кальций, магний, цинк и другие. Процесс приготовления улиток достаточно сложный и кропотливый.

На межрегиональных ярмарках представлена продукция из разных уголков страны. А сами павильоны оборудованы системами вентиляции и кондиционирования, что делает процесс продажи максимально комфортным и удобным как для фермеров, так и для посетителей в любое время года.