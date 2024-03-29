«Девочка на шаре»: Московский зоопарк показал хитрый способ взвешивания Катюши

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в пятницу, 29 марта, рассказала, какие способы используют киперы зоосада, чтобы отвлечь малышку-панду во время взвешивания.

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— Девочка на шаре. Катюшу все сложнее осматривать, и, чтобы хоть как-то это сделать, приходится ей давать всегда новые игрушки, старые она запоминает, — отметила Акулова в подписи к публикации.

В сопутствующем ролике китайский медвежонок играет с белым мячом в своей кроватке. Панда перекатывает его из лапки в лапку.

Родившаяся летом в Московском зоопарке малышка-панда Катюша будет пребывать с мамой Диндин, пока ей не исполнится два года. Об этом в интервью сообщила генеральный директор зоосада.

Сейчас воспитанием Катюши занимаются опытные киперы Московского зоопарка и ее мама Диндин. О том, почему отец панды Жуи никак не участвует в этом процессе, в феврале рассказал ведущий зоотехник отдела «Фауна Китая» столичного зоосада Александр Вервальд.

Московский зоопарк также назвал сроки, когда Катюша уедет в Китай, где малышке-панде будут искать пару.