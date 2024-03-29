В Музее Победы рассказали о сражении за Молдавию

В Музее Победы в пятницу, 29 марта, в рамках «Открытого лектория», который проводится для подготовки к ежегодной акции «Диктант Победы», прошла лекция «Ясско-Кишиневская стратегическая наступательная операция». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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Слушатели узнали о «седьмом сталинском ударе», который был одним из наиболее успешных в истории Великой Отечественной войны. Красная армия нанесла этот удар, известный как Ясско-Кишиневская стратегическая наступательная операция, 20 августа 1944 года. Сражение длилось на протяжении 10 суток. В рамках мероприятия лектор рассказал о подготовке к военной операции, силах сторон, ходе боевых действий и итогах сражения.

Музей также станет центральной площадкой международной акции «Диктант Победы» 26 апреля. Тестирование на знание истории Великой Отечественной войны состоится в шестой раз. В 2024 году задания посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, а также юбилеям писателей-фронтовиков.