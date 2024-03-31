Москвичам рассказали о подготовке парков к летнему сезону

В столичных парках начались подготовительные работы к летнему сезону. С 1 апреля в природных территориях города начнут ремонтировать скамейки, спортивные и детские площадки, а также проводить озеленение и высадку цветов. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

— В столичных парках в апреле подготовят более 480 гектаров газонов, покрасят и отремонтируют около 13 тысяч скамеек и других малых архитектурных форм, приведут в порядок свыше 600 площадок со спортивным и детским оборудованием, — подчеркнул министр.

Большое внимание специалисты уделят газонам и клумбам. Так, в музее-заповеднике «Коломенское» и усадьбе Измайлово весной зацветут более 250 тысяч растений, а в Перовском парке от прошлогодней листвы очистят газоны, передает официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды составили календарь цветения растений. Это ориентировочные даты, которые меняются ежегодно в зависимости от особенностей погоды и климата.

На территории ВДНХ распустятся более 50 различных сортов многолетних и однолетних растений: 425 тысяч тюльпанов, более 27 тысяч мускари, свыше 12 тысяч крокусов, более 21 тысячи нарциссов. А на городские клумбы в конце апреля высадят 4,6 миллиона саженцев виолы. В столичных теплицах уже идет подготовка цветочной рассады к новому сезону.