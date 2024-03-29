В Москве в этом году высадят свыше 350 тыс. деревьев и кустарников. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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Деревья и кустарники для московских улиц, набережных, магистралей подбираются так, чтобы они имели привлекательный вид с весны до глубокой осени. Концептуальные решения разрабатываются в соответствии со стилистикой и историческим контекстом улицы. При разработке проекта озеленения также учитывается наличие коммуникаций. Если в каком-то месте невозможно высадить крупномерное дерево, там появятся кустарники или деревья в кадках.

Предпочтение отдается породам, которые хорошо адаптируются в городских условиях, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы – липы, яблони, клены.

Растения для столицы выращиваются в специализированных питомниках. Там они проходят подготовку к пересадке, чтобы сформировалась и укрепилась корневая система – так растения быстрее и легче адаптируются к новым условиям.

Растения высаживают в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию. При высадке и транспортировке деревьев с большим комом земли повреждения корневой системы практически сводятся к нулю. Этим занимается подрядная организация, которая высаживает деревья. Если растение не приживется, подрядная организация заменит его в рамках трехлетних гарантийных обязательств.

Всего в столице с 2011–2023 годах было высажено свыше 12,8 млн деревьев и кустарников.