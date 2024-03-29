Трио Петра Налича выступит на книжной премии в Москве

5 апреля в Амфитеатре Гостиного двора пройдет церемония награждения лауреатов и финалистов премии для начинающих писателей «Эксмо.Дебют». Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Мосленты».

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Церемония станет частью международной книжной ярмарки интеллектуальной литературы «non/fiction весна». В этом году на церемонии будут представлены четыре номинации: «художественная литература», «нон-фикшн», «детская и подростковая литература» и «лучший автор-дебютант до 30 лет». Мероприятие проведет автор бестселлеров и блогер Ольга Савельева.

Отмечается, что в качестве специального гостя для победителей и гостей церемонии выступит трио Петра Налича. Налич участвовал в музыкальном конкурсе «Евровидение» от России в 2010 году. Награждать лауреатов будут известные авторы, в их числе Маша Трауб, Елена Усачева и Софья Багдасарова.

Ранее стало известно, что в нескольких мероприятиях на ярмарке примет участие известный российский поэт Дмитрий Кравченко. Кравченко долгое время был ведущим на радио и телевидении, работал на государственных и частных мероприятиях, организовывал конференции и мастер-классы.