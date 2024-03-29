Воздух в Москве 1-2 апреля может прогреться до плюс 21 градуса

Воздух в Москве в понедельник и вторник днем может прогреться до плюс 21 градуса. Последний раз так тепло в эти дни было 73 года назад, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"В понедельник и вторник москвичей ждет майское тепло, которого не было последние 73 года. И это не первоапрельская шутка. 1 и 2 апреля в условиях антициклональной малооблачной погоды по ночам уже не ниже плюс 5 - плюс 10 градусов, а днем воздух прогреется до не бывалых 16-21 градуса настоящего весеннего тепла", - написал Тишковец.

По словам синоптика, такие значения побьют температурные рекорды 1983 и 1951 годов, когда метеорологи зафиксировали плюс 17,8 и плюс 17,4 градуса соответственно.

"Финал текущей недели ознаменуется наступлением заключительной пятой фазы весны - фенологической или, как ее еще называют, автомобильной, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше плюс 5 - плюс 7 градусов. Этот показатель является условным пороговым значением как для смены зимних автопокрышек на летние, так и для весеннего пробуждения природы, флоры и фауны", - добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в апреле на большей части европейской России будет аномально тепло.