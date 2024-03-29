Собянин рассказал, как изменится городской вокзал МЦД-2 в Щербинке

Как отметил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, городским вокзалом Щербинка пользуются порядка 12 тыс. человек ежедневно. Чтобы пассажирам было им удобнее пользоваться, Центральная пригородная пассажирская компания ведет строительство крытого пешеходного перехода с эскалаторами, а для маломобильных жителей и родителей с детскими колясками - лифтами. Перемещаться между платформами станет гораздо удобнее и безопаснее.

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Сам вокзал будет оборудован информационными табло, навигацией в едином стиле, турникетами, двумя кассовыми блоками. Обязательно появится комната матери и ребенка и санузлом.

Готовность вокзала уже превышает 60%.

Отдельная задача, пишет мэр, упростить подъезды к вокзалу для общественного наземного транспорта и личных автомобилей. Для этого реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть и реорганизуют дорожное движение.

В частности, обустроят подъезды для наземного транспорта, разворотный круг и стоянку для автобусов на пересечении Железнодорожной улицы и 40 лет Октября - время в пути от станции до жилых кварталов заметно сократится.

Старые автобусные остановки на улицах Бутовский тупик, Железнодорожная и 40 лет Октября заменят современными павильонами и перенесут ближе ко входу на станцию - пересадки станут быстрее примерно на несколько минут.

Для автомобилистов организуют перехватывающую парковку на сорок машин со стороны Бутовского тупика.

На тротуарах и проезжей части уложат новый асфальт и обновят разметку, а на переходах и въездах во дворы понизят бордюры.

Собянип напомнил, что МЦД-2, запущенный минувшей осенью, сократил время в дороге для жителей 30 районов столицы, а также сделал город ближе для подмосковных Нахабино, Красногорска и Подольска. В будние дни поездами МЦД-2 пользуются порядка 350 тыс. человек.