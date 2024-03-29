Собянин рассказал, как изменится городской вокзал МЦД-2 в Щербинке
Как отметил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, городским вокзалом Щербинка пользуются порядка 12 тыс. человек ежедневно. Чтобы пассажирам было им удобнее пользоваться, Центральная пригородная пассажирская компания ведет строительство крытого пешеходного перехода с эскалаторами, а для маломобильных жителей и родителей с детскими колясками - лифтами. Перемещаться между платформами станет гораздо удобнее и безопаснее.
Сам вокзал будет оборудован информационными табло, навигацией в едином стиле, турникетами, двумя кассовыми блоками. Обязательно появится комната матери и ребенка и санузлом.
Готовность вокзала уже превышает 60%.
Отдельная задача, пишет мэр, упростить подъезды к вокзалу для общественного наземного транспорта и личных автомобилей. Для этого реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть и реорганизуют дорожное движение.
В частности, обустроят подъезды для наземного транспорта, разворотный круг и стоянку для автобусов на пересечении Железнодорожной улицы и 40 лет Октября - время в пути от станции до жилых кварталов заметно сократится.
Старые автобусные остановки на улицах Бутовский тупик, Железнодорожная и 40 лет Октября заменят современными павильонами и перенесут ближе ко входу на станцию - пересадки станут быстрее примерно на несколько минут.
Для автомобилистов организуют перехватывающую парковку на сорок машин со стороны Бутовского тупика.
На тротуарах и проезжей части уложат новый асфальт и обновят разметку, а на переходах и въездах во дворы понизят бордюры.
Собянип напомнил, что МЦД-2, запущенный минувшей осенью, сократил время в дороге для жителей 30 районов столицы, а также сделал город ближе для подмосковных Нахабино, Красногорска и Подольска. В будние дни поездами МЦД-2 пользуются порядка 350 тыс. человек.