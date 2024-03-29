Синоптик сообщил о майском тепле в Москве в начале апреля

В ближайшие понедельник и вторник, 1 и 2 апреля, москвичей ждет майское тепло, которого не было последние 73 года. Как сообщает РИА Новости, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что воздух прогреется до +21 градуса.

По его словам, тепло сформируется в условиях антициклональной малооблачной погоды. По ночам температура ожидается в пределах от +5 до +10 градусов, а днем воздух будет прогреваться до значений от +16 градусов до +21 градуса.

Тишковец добавил, что для 1 и 2 апреля будут побиты рекорды 1983 и 1951 годов — тогда метеорологи зафиксировали +17,8 и +17,4 градуса соответственно.

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Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус пообещал облачную с прояснениями погоду и небольшие дожди в пятницу, 29 марта. По его словам, днем ожидается от +9 до +11 градусов в Москве и от +7 до +12 градусов в Подмосковье.