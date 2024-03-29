Стало известно, когда панда Катюша уедет жить в Китай

В четыре года подросшая панда Катюша уедет в Китай, сообщили РИА Новости в Московском зоопарке. Отмечается, что там, возможно, ей найдут «жениха».

Онa где-то в четыре годa уедет в Китaй. И тaм коллеги уже решaт ее дaльнейшую судьбу, — рассказали в пресс-службе учреждения.

Первый в России детеныш панды родился в конце августа 2023 года. По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, к 6,5 месяца она весила 16,5 кг. Сейчас ее вес достиг 18 кг. У Катюши выросли зубы, она активно двигается и познает мир. Свое имя она получила в результате голосования в проекте «Активный гражданин». Живет детеныш вместе с мамой Диндин. Папу Жуи работники зоопарка отселили в другой вольер.

Панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка

Поклонники панды Катюша пристально следят за ее взрослением. На последнем видео, опубликованном Светланой Акуловой, она преследует уборщика, который подметает пол в ее вольере. До этого глава Московского зоопарка показала кадры, подписав их словом: «Караул». На них панда Катюша карабкается вверх по бревнам в вольере. Помогая себе зубами и когтями, она добирается по решетке до самого верха клетки. Детеныш просовывает через прутья лапы и пытается подняться еще выше.

Несмотря на юный возраст, Катюша — довольно самостоятельный детеныш. На некоторых кадрах видно, как панда неуклюже убегает от мамы, но та настигает ее, уволакивает в листву и сжимает в крепких объятиях. Какое-то время малышка-панда сопротивляется и отвлекается, чтобы пожевать листья бамбука, но затем сдается и растворяется в теплых материнских лапах.