В Москве с начала года установлен новый температурный максимум

Воздух в четверг прогрелся до +10,2 градуса.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в Санкт-Петербурге столбики термометров показали +13,7 градуса.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, когда в столице растает снег. Он будет лежать ещё как минимум до середины первой декады апреля. В интервью радиостанции «Говорит Москва» научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в этом году снежный покров «достаточно плотный».