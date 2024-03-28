Более 10 тыс. человек посетили акцию "Ночь театров" в Москве

Свыше 10 тыс. человек стали посетителями общегородской акции "Ночь театров" в Москве, которая прошла в ночь с 27 на 28 марта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"Более 10 тыс. человек посетили нашу акцию "Ночь театров", которая стартовала в городе вчера в 5 часов вечера и закончилась уже после полуночи. Хочу сказать спасибо каждому, кто принял в ней участие. Тут я имею в виду как самих артистов и работников театров, так и зрителей, многие из которых пришли с детьми", - написал Фурсин.

В этом году в акции принимали участие 70 театров, которые провели более 80 мероприятий.

"Ночь театров" - акция, посвященная Всемирному дню театра, проводится в Москве с 2013 года. За 10 лет в рамках нее было организовано свыше 900 мероприятий, которые посетили более 115 тыс. человек.