Собянин рассказал, как Москва помогает производителям оборудования

28 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о грантах на развитие деятельности столичных компаний.

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Правительство Москвы одобрило первые в этом году 46 заявок на получение грантов на развитие деятельности. Глава города сообщил, что общий размер финансовой помощи составил больше 133 миллионов рублей.

— Ее получат производители оборудования в сфере транспортной и городской инфраструктуры, сельского и лесного хозяйства, производства пищевой продукции, металлообработки и полиграфии и другие, — рассказал он.

Среди получателей грантовой помощи, например, компания, занимающаяся изготовлением и обработкой стекла.

Также город поможет производителю плодородных грунтов, натуральных реагентов, минеральных удобрений и строительных материалов. Поддержку окажут и резиденту особой экономической зоны «Технополис Москва», который выпускает инновационные препараты для косметологии.

— Грант на оборудование — одна из самых популярных мер поддержки среди московского бизнеса. В 2023 году 448 предприятий получили свыше 2 миллиардов рублей, — отметил Сергей Собянин.

Технологичный бизнес может получить поддержку города по пяти программам. Например, столица выделяет финансовую помощь в размере 75 тысяч рублей на патентование изобретений и полезных моделей в Российской Федерации и до двух миллионов рублей — за рубежом.

С условиями предоставления гранта и других программ финансовой помощи можно ознакомиться на i.moscow.