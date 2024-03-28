Предсказан срок таяния снега в Москве

Сугробы в Москве и Подмосковье будут лежать как минимум до середины первой декады апреля. Срок таяния снега предсказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Метеоролог отметил, что снежный покров в этом году был достаточно плотным. В данный момент, рассказал он, высота сугробов приближается к норме для этого периода: на станции на ВДНХ она составляет 19 сантиметров, в Тушине — 17 сантиметров, а в МГУ — 15 сантиметров. За прошлые сутки величина снежного покрова уменьшилась на два сантиметра.

Вильфанд предупредил, что небольшой снег в дальнейшем еще будет выпадать в столичном регионе, поскольку весна не наступает мгновенно. Исходя из имеющихся данных, по его прогнозам, снег в Москве и Подмосковье растает не раньше 5 апреля.

«Вполне типичные даты для схода снежного покрова для Москвы и Московской области. Конечно, в Москве, на тротуарах, где его убирают, снега уже почти нет, речь идет о природных условиях», — заключил эксперт.

Ранее в марте стало известно, что в столице растаяло 14 сантиметров сугробов за неделю.