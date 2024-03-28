Посвященный Дню единения народов Белоруссии и России круглый стол пройдет на ВДНХ

На ВДНХ 2 апреля в павильоне № 75 пройдет круглый стол на тему «Технопарки — двигатель развития молодежного предпринимательства в Союзном государстве», приуроченный ко Дню единения народов Белоруссии и России. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

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— В рамках дискуссии обсудят актуальные темы: «Инновационные возможности технопарков Союзного государства», «Как привлечь молодежь к предпринимательству?», «Стратегия привлечения молодых предпринимателей в технопарки», «Создание благоприятных условий для развития стартапов в Минском городском технопарке», — говорится в сообщении.

Целью мероприятия является выделение, а также обобщение актуальных проблем организации и деятельности технопарков. Кроме того, участники круглого стола проведут стимулирование диалога и обмена идеями между двумя государствами.

В свою очередь на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ жители и гости столицы смогут узнать, какие современные инновации город внедряет в разные отрасли. Заместитель руководителя проектного офиса Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина проведет лекцию, в рамках которой расскажет о перспективах искусственного интеллекта в диагностике различных заболеваний.