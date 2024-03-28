Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 28 марта, запустил движение по путепроводу через пути МЦД-3 и по новым съездам в районе 24–25 километров Ленинградского шоссе.

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— Сегодня закончено строительство важного объекта. Это новый современный путепровод, пересечение Ленинградки и МЦД-3, — сообщил глава города.

По словам Сергея Собянина, путепровод построен так, чтобы остался запас на возведение высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Кроме того, на этом участке дороги также удалось создать развязку для трассы, следующей к аэропорту Шереметьево.

По словам гендиректора АО «Дороги и мосты» Алексея Крапивина, строительство путепровода было осложнено отсутствием перекрытия движения в момент выполнения работ, передает агентство городских новостей «Москва».

22 марта мэр Москвы рассказал, что закончены несколько ключевых объектов в рамках проекта городского вокзала Шелепиха. Специалисты привели в порядок существующий железнодорожный и построили автомобильный путепроводы, а также привели в порядок улично-дорожную сеть.

Новую дорогу Саларьево — Калужское шоссе в Новой Москве планируется открыть для проезда в 2028 году. Она станет полноценным дублером МКАД и трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, соединит Филимонковское шоссе и строящуюся дорогу Мамыри — Пенино — Шарапово.