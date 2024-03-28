Человеческий скелет нашли в квартире на севере Москвы

В квартире на севере столицы был найден скелет человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в четверг, 28 марта.

По ее словам, человеческие останки нашли в квартире на улице Дубнинской. По данному факту проводится доследственная проверка.

— В настоящее время следователи столичного СК осматривают место происшествия, опрашивают соседей, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза, — подчеркнула Иванова.

Похожую находку сделали вблизи жилого дома на улице Маршала Жукова. В рамках проверки была назначена судебно-медицинская экспертиза.