В Москве отреставрируют фасады ЦУМа
В Департаменте культурного наследия Москвы рассказали о начале реставрации фасадов Центрального универсального магазина (ЦУМ).
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Центральный универсальный магазин — настоящий шедевр московской неоготики, известный во всей России и далеко за её пределами», — рассказал глава ведомства Алексей Емельянов.
Специалисты отреставрируют пинакли (декоративные башенки), воссоздадут утраченные крестоцветы (декоративные навершия) и эмблемы на вимпергах (остроконечный декоративный фронтон).
Восстановительные работы начнутся после наступления устойчивой тёплой погоды.
В настоящее время на здании установлены строительные леса и баннер.
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