В Москве обновят около 400 вентиляционных шахт коллекторов

Специалисты комплекса городского хозяйства обновят около 400 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства общественных пространств. Главной задачей было органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные модернизированные решетки. В этом году обновим 385 таких объектов", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что вентиляционные шахты - наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений.

"В рамках работ специалисты демонтируют старые оголовки вентшахт, установят вместо них металлические решетки, выполнят облицовку сооружений гранитом. Выбор гранита обусловлен рядом факторов, это пожаростойкий материал, он экологичен и безопасен для окружающей среды", - добавил заммэра.

Общая протяженность коллекторов в Москве составляет более 815 км, число вентиляционных шахт превышает 13 тыс., заключил глава комплекса городского хозяйства.