Ресурсный центр «Мосволонтер» приглашает горожан на обучающие курсы

Ресурсный центр «Мосволонтер» до конца мая проведет обучающие тренинги, курсы и инструктажи для начинающих и действующих городских помощников. Пройти подготовку смогут более 1,5 тысячи жителей столицы. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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«За 10 лет работы ресурсного центра обучение по его программам прошли больше 86 тысяч москвичей. Специалисты помогли им получить необходимые для волонтерства навыки, развить управленческие и тренерские компетенции», — рассказала Наталья Сергунина.

Сейчас открыт набор на весенние занятия, для участия в них нужна предварительная регистрация на сайте «Мосволонтера».

13 апреля и 11 мая начинающих помощников ждут на тренингах «Включайся». Слушатели старше 14 летполучат базовые знания о добровольческой деятельности. Им расскажут об истории движения, его направлениях, основных принципах, правах и обязанностях участников.

Осенью планируется опубликовать онлайн-вариант программы на образовательной платформе проекта.

Курс «Управляй» ориентирован на лидеров и менеджеров команд. Пройти его смогут подростки старше 16 лет и взрослые. Они узнают, как эффективно координировать работу добровольческой группы, познакомятся с правилами цифрового этикета и научатся самостоятельно проводить инструктажи. Первый тренинг пройдет 13 апреля.

Кроме того, до конца весны специалисты организуют больше 30 занятий для тех, кто будет помогать с проведением городских, федеральных и международных событий. В частности, состоятся инструктажи для волонтеров Международной выставки-форума «Россия» и мероприятий в честь Дня Победы. Всего до конца года пройдет около 60 таких встреч.