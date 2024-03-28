Ресурсный центр «Мосволонтер» приглашает горожан на обучающие курсы

Ресурсный центр «Мосволонтер» до конца мая проведет обучающие тренинги, курсы и инструктажи для начинающих и действующих городских помощников. Пройти подготовку смогут более 1,5 тысячи жителей столицы. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
«За 10 лет работы ресурсного центра обучение по его программам прошли больше 86 тысяч москвичей. Специалисты помогли им получить необходимые для волонтерства навыки, развить управленческие и тренерские компетенции», — рассказала Наталья Сергунина.
Сейчас открыт набор на весенние занятия, для участия в них нужна предварительная регистрация на сайте «Мосволонтера».
13 апреля и 11 мая начинающих помощников ждут на тренингах «Включайся». Слушатели старше 14 летполучат базовые знания о добровольческой деятельности. Им расскажут об истории движения, его направлениях, основных принципах, правах и обязанностях участников.
Осенью планируется опубликовать онлайн-вариант программы на образовательной платформе проекта.
Курс «Управляй» ориентирован на лидеров и менеджеров команд. Пройти его смогут подростки старше 16 лет и взрослые. Они узнают, как эффективно координировать работу добровольческой группы, познакомятся с правилами цифрового этикета и научатся самостоятельно проводить инструктажи. Первый тренинг пройдет 13 апреля.
Кроме того, до конца весны специалисты организуют больше 30 занятий для тех, кто будет помогать с проведением городских, федеральных и международных событий. В частности, состоятся инструктажи для волонтеров Международной выставки-форума «Россия» и мероприятий в честь Дня Победы. Всего до конца года пройдет около 60 таких встреч.