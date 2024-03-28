Бабочки и божьи коровки начали выходить из спячки в Москве

На разных природных территориях Москвы начали просыпаться первые представители насекомых. В столице были замечены бабочки, клопы и божьи коровки. Об этом рассказал глава отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

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— Специалисты Департамента природопользования уже заметили первых беспозвоночных на природных территориях столицы: бабочек-крапивниц, клопов-солдатиков, пауков и божьих коровок, — отметил Кунафин.

По словам главы отдела департамента, именно крапивница является самой первой весенней бабочкой, так как холода она проводит не куколкой, а взрослой особью, передает РИА Новости.

В Московском зоопарке 28 февраля впервые взошли подснежники, вместе с ними проросли нарциссы и тюльпаны. Сотрудники зоосада рассказали об их цветении и развеяли миф о том, какие первоцветы вернее всего называть именно этим термином.

На территории ВДНХ распустятся более 50 различных сортов многолетних и однолетних растений: 425 тысяч тюльпанов, более 27 тысяч мускари, свыше 12 тысяч крокусов, более 21 тысячи нарциссов. А на городские клумбы в конце апреля высадят 4,6 миллиона саженцев виолы.