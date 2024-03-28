Уличное освещение в Москве перевели на летний режим работы

В Москве перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку на летний режим работы. Об этом в четверг, 28 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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При принятии решения об изменении графика работы подсветки специалисты руководствуются не только графиком включения и выключения светооборудования, но и уровнем фактической освещенности. Световой день продолжает увеличиваться, поэтому в график вносятся корректировки.

— Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий перевели на летний режим работы: теперь их включают позже, а выключают раньше, — приводит слова Петра Бирюкова официальный сайт мэра Москвы.

По вечерам в Москве зажигается более 790 тысяч ламп наружного освещения и 320 тысяч элементов архитектурно-художественной подсветки, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице в 2024 году планируют установить 65 тысяч «умных» фонарей. Их оснастят специальными контролерами, которые передают сигналы в режиме реального времени в Центр управления сетями АО «ОЭК».