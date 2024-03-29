Собянин рассказал, как Москва помогает людям с инвалидностью

Столица активно развивает инклюзивные практики, чтобы сделать жизнь каждого человека с ограниченными возможностями здоровья комфортной и полноценной.

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«Каждый москвич с инвалидностью получает комплексную помощь и поддержку от города. Сегодня в столице живет 943 тысячи людей с инвалидностью. Стараемся сделать жизнь каждого из них комфортнее», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Благодаря новейшим методикам, современному оборудованию и работе мультидисциплинарных команд каждый из них получает комплексную помощь. С первых дней семья, в которой родились дети с инвалидностью, может рассчитывать на поддержку в городской службе ранней помощи. Специалисты помогают в решении психологических, юридических, организационных вопросов, занимаются интеллектуальным и физическим развитием детей до трех лет.

В 18 реабилитационных и реабилитационно-образовательных центрах предоставляют соответствующие услуги. Технические средства для реабилитации можно получить в ресурсном центре для инвалидов. Во всех округах работают бригады мобильной службы реабилитации.

В прошлом году 156,6 тысячи человек воспользовались реабилитационными программами, которые в рамках выделяемой субсидии проводят городские общественные организации. Курсы комплексной реабилитации прошли 40,8 тысячи человек, услугами мобильной службы реабилитации воспользовались три тысячи человек. 239 тысяч граждан с инвалидностью получили протезно-ортопедические изделия, абсорбирующее белье, технические средства реабилитации или компенсацию за то из этого списка, что они приобрели самостоятельно.

В 2023 году в Южнопортовом районе на территории бывшей городской клинической больницы № 53 открылся Научно-практический геронтопсихиатрический центр. Там создали комфортные условия для проживания и социальной реабилитации людей, которые нуждаются в особом уходе. На базе учреждения заработал симуляционный центр — это специализированный комплекс, где можно получить практические навыки профессионального ухода за маломобильными людьми. Там предлагают программы повышения квалификации для специалистов социальной сферы, тренировочные программы для тех, кто хочет научиться правильно ухаживать за маломобильными близкими. В симуляционном центре прошли обучение уже более 1,2 тысячи человек.

Социальная интеграция людей с инвалидностью и формирование безбарьерной среды — одно из важнейших направлений работы в этой сфере. 91 процент социально значимых объектов города полностью или частично приспособлены для маломобильных граждан.

Городские службы продолжают реализацию специальных проектов по поддержке людей с инвалидностью и особенностями здоровья.

Сопровождаемое проживание и модернизация домов-интернатов для людей с ментальными особенностями

В рамках проекта дома-интернаты получают новое имя — социальные дома. Там создана доступная и безопасная среда, например, специалисты предусмотрели безбарьерные переходы между помещениями, широкие и удобные для кресел-колясок коридоры и дверные проемы.

В отделениях предусмотрены кухни, бытовые комнаты и мультизоны с мобильными перегородками для групповых и индивидуальных занятий — это обеспечивает возможности для досуга и общения. Вместе с тем проживающие получают гораздо больше личного пространства — жилые комнаты вместимостью до четырех человек с выходом в общие холлы и коридоры.

Молодые люди с ментальными особенностями получают шанс на адаптацию к обычной жизни с помощью сопровождающего проживания. Это значит, что им предоставляют специальные общежития и тренировочные квартиры, где они постепенно осваивают и закрепляют навыки самостоятельного решения бытовых вопросов.

В 2021–2022 годах в Москве открылись корпуса нового формата в социальном доме «Москворечье» и филиале социального дома «Люблино» (в Капотне), а также центр сопровождаемого проживания «Гурьевский».

В центре сопровождаемого проживания «Гурьевский», социальных домах «Лосиноостровский», «Ярославский» и «Чертаново» в 2022 году обновили формат дневного посещения. Теперь в них можно приходить как на весь день, так и на несколько часов. Эта мера (вместе с развитием программы сопровождаемого проживания) позволит людям с ментальными нарушениями продолжать жить в семье как можно дольше.

Школа родственного ухода

Цель школы родственного ухода — обучить и подготовить родственников к длительному обслуживанию близкого, который нуждается в постоянном уходе. За два года в проекте приняли участие свыше двух тысяч человек.

Обучение проходит на базе Института дополнительного профессионального образования в формате образовательных онлайн-курсов «Домашний уход за малоподвижным человеком», «Деменция: оценка, подходы, повышение качества жизни», «Первая помощь», «Опека и попечительство над совершеннолетними недееспособными и не полностью дееспособными гражданами» и «Средства реабилитации в уходе».

Перед началом обучения нужно заполнить анкету на официальном сайте проекта. Ссылка на онлайн-курс придет на электронную почту.

Очные занятия проходят три-четыре раза в месяц в симуляционных кабинетах со специальным оборудованием. В мини-группах участники проекта отрабатывают практические навыки ухода на интерактивных манекенах. Занятия ведут опытные тренеры по долговременному уходу.